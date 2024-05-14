Андрій Бєлоусов, що відомо про нього, як новий міністр змінить ситуацію на війні

Андрій Бєлоусов, який змінив на посаді міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Після початку нового президентського терміну Володимира Путіна відбулася гучна зміна на кремлівському олімпі — Сергій Шойгу звільнив посаду міністра оборони. Хто такий Андрій Бєлоусов, який замінить його на посаді очільника міноборони, і чого чекати Україні від цього призначення на театрі воєнних дій — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Шойгу пішов, Бєлоусов прийшов

12 травня Володимир Путін оголосив склад свого старого-нового оточення — і на деяких посадах сталися справжні сенсації. Так, на посаді міністра оборони Російської Федерації не виявилося багаторічного путінського соратника Сергія Шойгу.

Читайте також:

Нагадаємо, що Шойгу ще 1999 року був одним із тих, хто витягнув на парламентських виборах, ще у пізньоєльцинську епоху, партію влади, яка тоді називалася "Единство" (згодом вона стане "Единой Россией"). З того часу він постійно був при владі, а з 2012 року — очолював міністерство оборони.

Втім, місце для Сергія Шойгу було знайдене — він обійняв посаду секретаря Радбезу РФ, посаду, яку до цього займав Сергій Патрушев. А от на місце Шойгу в міноборони був призначений неочікуваний персонаж — колишній міністр економрозвитку та перший віцепрем’єр Андрій Бєлоусов. Що ж відомо про цього представника путінського режиму?

Економіст на чолі міноборони

Бєлоусов до призначення 12 травня 2024 року не мав до російської армії жодного відношення. Він усе своє життя займався економічними питаннями. Так, він ще 1999 року увійшов до складу колегії міністерства економіки. Андрій Бєлоусов був радником низки російських прем’єрів, аж поки 2008-го не пішов на офіційну державну службу в апараті федерального уряду.

За часів умовного ліберала Дмитра Медведєва він — разом із нинішньою очільницею Центробанку РФ Ельвірою Набіулліною, — як вважається, був одним із авторів тодішньої економічної концепції Росії. Із 2012 по 2013 рік очолював міністерство економічного розвитку у складі уряду Дмитра Медведєва.

Після цього Бєлоусов сім років обіймав посаду помічника Путіна, тобто був наближеною до диктатора особою. А з 2020 року знову повернувся в уряд — цього разу на посаду першого заступника прем’єра, займаючись усе тими ж фінансово-економічними питаннями. То навіщо ж Володимир Путін призначив на посаду міністра оборони людину, настільки далеку від армії?

Не воювати, але виснажувати ворога

Відомий український експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, нагадав — попередник Бєлоусова, Шойгу, також прийшов у міноборони зі сторони (той очолював МНС та був губернатором Московської області). Але це не має жодного значення, бо призначення Андрія Бєлоусова — це не суто воєнний, а воєнно-промисловий крок.

Завдання нового міністра оборони — не якісь там хитромудрі воєнні операції. Навпаки — його призначенням, підкреслив Черник, Путін визнав, що війна остаточно переходить у стадію виснаження. А для перемоги у такій війні потрібна ефективна робота військово-промислового комплексу.

Саме для цього на міноборони і був поставлений економіст і технократ Бєлоусов. Для того, аби провести аудит надзвичайно корумпованої військової галузі (як в самій армії, так і у військовій промисловості) – і налагодити роботу військово-промислового комплексу в умовах затяжної війни.

Це, як підкреслив Черник, є єдиною зміною, єдиним мінусом у ситуації для України. Усе інше принципових змін не зазнає, Російська Федерація як прагнула повного знищення нашої держави, так і буде прагнути.

Втім, припустив експерт, цілком можливим є те, що Бєлоусов — як породження путінської системи, самою суттю якої і є корупція — просто вибудує такі корупційні схеми, які будуть непомітними навіть для прискіпливого кремлівського ока.

Чи будуть переговори між Україною та Росією

Ще одним моментом призначення міністром оборони людини, яка має налагодити ефективну багаторічну роботу військової промисловості (для війни відповідної тривалості), може стати відмова Росії від переговорів, хоч з Україною, хоч із Заходом. В принципі, у короткостроковій перспективі саме так це кадрове рішення і виглядає.

Та, нагадав Черник, уже в червні відбудеться масштабний Саміт миру, у якому візьме участь понад 100 країн світу (тобто більшість від загального складу Організації Об’єднаних Націй). Саміт, на якому будуть представлені не тільки країни Заходу, які мають чітку антиросійську й проукраїнську позицію, а й країни Глобального Півдня.

І з цим фактом, з цим самітом Кремлю так чи інакше доведеться рахуватися. Тож говорити про те, що Росія остаточно відмовилася від переговірного процесу — некоректно, скоріше це спроба розіграти таку карту, аби у перспективі отримати сильніші позиції на цих переговорах.

Афганські паралелі для України

А самі переговори — з Бєлоусовим чи без нього — можуть тримати досить довго. Полковник ЗСУ нагадав нещодавню історію в Афганістані, де представники США й Талібану вели перемовини про те, як американські війська залишать цю центральноазійську країну, близько року.

І весь цей час на території Афганістану тривали бойові дії. Тож не виключено, що подібна ситуація складеться і в Україні. В будь-якому разі, вплив нового міністра оборони Росії на цей процес буде мінімальним.

Бо його завдання — не виграти війну у України. Путін уже зрозумів, що зробити це суто військовими методами неможливо. Тому і намагається виснажити Україну та Захід, паралельно налагодивши максимально ефективну у підсанкційному режимі роботу власного військово-промислового комплексу. Саме для цього і був призначений у міністерство оборони представник економічного сектору Андрій Бєлоусов.