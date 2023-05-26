Шольц ответил на желание Украины продвинуться по пути к членству в НАТО

Президент Германии Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры альянса НАТО в первую очередь обсудят на саммите конкретную поддержку Украины во время войны. Соответствующее заявление Шольц сделал во время визита в Таллинн.

Об этом сообщает Bild.

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Ответ Шольца Украине

После встречи с представителями стран Балтии Шольц ответил на вопрос о желании Киева получить официальное приглашение от НАТО на июльский саммит. Да, он заявил, что на саммите главным вопросом будет организация конкретной поддержки Украины в текущей ситуации.

Шольц подчеркнул, что главный вопрос будет касаться поиска путей улучшения сотрудничества в ситуации российской агрессии в Украине. Кроме того, он добавил, что будут обсуждаться возможности демонстрации того, что поддержка будет предоставляться столько времени, сколько будет необходимо.

Украина в НАТО

Напомним, что в Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Для защиты Германия перебросит из Словакии в Литву зенитные ракетные комплексы Patriot.

Также мы сообщали, что в НАТО не изменили свою позицию относительно вступления Украины в Альянс. Пока идет война — это невозможно.

Добавим, что НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.