Шольц відповів на бажання України просунутись на шляху до членства в НАТО

Президент Німеччини Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що лідери альянсу НАТО першочергово обговорять на саміті конкретну підтримку України під час війни. Відповідну заяву Шольц зробив під час візиту до Таллінна.

Про це повідомляє Bild.

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Відповідь Шольца Україні

Після зустрічі з представниками країн Балтії, Шольц відповів на запитання щодо бажання Києва отримати офіційне запрошення від НАТО на липневий саміт. Так, він заявив, що на саміті головним питанням буде організація конкретної підтримки України в поточній ситуації.

Шольц наголосив, що головне питання стосуватиметься пошуку шляхів покращення співпраці в ситуації російської агресії в Україні. Крім цього, він додав, що обговорюватимуться можливості демонстрації того, що підтримка надаватиметься стільки часу, скільки буде необхідно.

Україна в НАТО

Нагадаємо, що у Вільнюсі 11-12 липня пройде саміт НАТО. Для захисту Німеччина перекине зі Словаччини до Литви зенітні ракетні комплекси Patriot.

Також ми повідомляли, що в НАТО не змінили своєї позиції щодо вступу Україну до Альянсу. Поки триває війна — це неможливо.

Додамо, що НАТО запропонує Україні інший формат дипломатичних відносин — партнерських. Про входження в Альянс поки не йдеться.