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Шольц заявил, что Германия продолжит и дальше поддерживать Украину

5 мая 2024 18:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шольц заявил, что Германия продолжит и дальше поддерживать Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: br.de
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 5 мая, упомянул об Украине в своем сообщении в соцсетях. Он заверил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Об этом Шольц написал в X.

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"В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник с семьями и в мире", — отметил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Скриншот поста Шольца

Ранее Шольц заявил, что его позиция по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. В то же время он подчеркнул, что в дальнейшем продолжит помогать Киеву.

Также мы писали, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.

Германия
военная помощь
Олаф Шольц
война в Украине

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