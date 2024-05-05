Шольц заявил, что Германия продолжит и дальше поддерживать Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 5 мая, упомянул об Украине в своем сообщении в соцсетях. Он заверил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Об этом Шольц написал в X.
Германия продолжит поддержку Украины
"В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник с семьями и в мире", — отметил Шольц.
Он подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Ранее Шольц заявил, что его позиция по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. В то же время он подчеркнул, что в дальнейшем продолжит помогать Киеву.
Также мы писали, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.
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