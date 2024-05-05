Шольц заявив, що Німеччина продовжить і надалі підтримувати Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: br.de

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в неділю, 5 травня, згадав про Україну у своєму дописі в соцмережах. Він запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це Шольц написав в X.

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"У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо, зокрема, про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято з сім'ями і в мирі", — зазначив Шольц.

Він наголосив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Скриншот допису Шольца

Раніше Шольц заявив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась. Водночас він наголосив, що надалі продовжить допомагати Києву.

Також ми писали, що Німеччина активно шукає шість систем протиповітряної оборони Patriot. Він також підкреслив критичну потребу України в системах ППО.