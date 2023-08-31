Искусственно завысили цены на танковые двигатели: СБУ раскрыла преступную схему

Следственные действия в помещении злоумышленников. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группу мошенников, пытавшихся по повышенным ценам продать Минобороны 80 танковых двигателей. Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Миноборону 80 агрегатов по цене более 77 млн грн. Рыночная цена этих двигателей составляет около 24 млн грн.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:

Втридорога продавали запчасти к танкам

Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила группу украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей ВСУ по искусственно завышенной стоимости.

Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Миноборону 80 агрегатов по цене более 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн.

Правоохранители помешали мошенническому соглашению

Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Во время обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.

Оперативные мероприятия на складе злоумышленников. Фото: СБУ

Танковые двигатели на складе мошенников. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Он причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.

Напомним, что Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила главу одной из объединенных территориальных общин в коррупции. Мужчина незаконно присвоил средства во время тендеров на капитальные и текущие ремонты местного бомбоубежища.