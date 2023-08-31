Искусственно завысили цены на танковые двигатели: СБУ раскрыла преступную схему
Служба безопасности Украины разоблачила группу мошенников, пытавшихся по повышенным ценам продать Минобороны 80 танковых двигателей. Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Миноборону 80 агрегатов по цене более 77 млн грн. Рыночная цена этих двигателей составляет около 24 млн грн.
Об этом сообщили в СБУ.
Втридорога продавали запчасти к танкам
Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила группу украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей ВСУ по искусственно завышенной стоимости.
Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Миноборону 80 агрегатов по цене более 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн.
Правоохранители помешали мошенническому соглашению
Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.
Во время обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Он причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.
Напомним, что Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила главу одной из объединенных территориальных общин в коррупции. Мужчина незаконно присвоил средства во время тендеров на капитальные и текущие ремонты местного бомбоубежища.