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Штучно завищули ціни на танкові двигуни: СБУ розкрила злочинну схему

31 серпня 2023 13:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Штучно завищули ціни на танкові двигуни: СБУ розкрила злочинну схему
Слідчі дії у приміщенні зловмисників. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України викрила групу шахраїв, які намагалися за підвищеними цінами продати Міноборони 80 танкових двигунів. Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. Ринкова ціна цих двигунів становить майже 24 млн грн.

Про це повідомили в СБУ.

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила групу українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів ЗСУ за штучно завищеною вартістю.

Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.

Правоохоронці завадили шахрайській угоді

Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.

Оперативні заходи на складі зловмисників. Фото: СБУ
Танкові двигуни на складі шахраїв. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Він причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Нагадуємо, що Служба безпеки України в Одеській області викрила голову однієї з об'єднаних територіальних громад у корупції. Чоловік незаконно привласнив кошти під час тендерів на капітальні та поточні ремонти місцевого бомбосховища. 

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