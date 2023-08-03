"Штурм — это тренд сезона": украинские военные о защите Угледара от РФ

Украинские военные на позиции. Фото: Ukrainian Witness

Угледар — один из многих городов Донбасса, который россияне методически уничтожают. Бои за него были адскими: штурмуя Угледар, россияне гибли сотнями.

В новом видео "Український Свідок" — город Угледар, а точнее то, что от него осталось. Как и в десятках городов на Донбассе, после полномасштабного вторжения здесь фактически не осталось ни одного целого дома: повсюду разбиты окна, в стенах дыры от прилетов. Россияне выжигают улицы магниевыми снарядами. Они не столь опасны, но наносят вред зданиям. Такой "роскоши", как свет и газ, в Угледаре нет.

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Последствия обстрела Угледара. Фото: Ukrainian Witness

Последствия обстрела Угледара. Фото: Ukrainian Witness

Защита Угледара от РФ

Как рассказал старший сержант роты с позывным Веспером, бои за Угледар были адскими: россияне десятками и сотнями погибали от 155 снарядов, их техника взрывалась на противотанковых минах, после чего наши таранили врага прямо в лоб. Россияне смогли дойти до восточной окраины Угледара, но ВСУ их оттуда оттеснили. Сейчас здесь гораздо спокойнее, чем зимой. Активные штурмовые действия оккупанты прекратили примерно в апреле.

"Ожидать таких быстрых результатов, которые ВСУ имели в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году, на Востоке во время контрнаступления не стоит", — считает старший сержант и добавил, что сейчас противник выстроил лучшую оборону, у него достаточно резервов. И мотивации тоже хватает.

Украинские военные. Фото: Последствия обстрела Угледара. Фото: Ukrainian Witness

При этом Веспер не может сказать, что сейчас у россиян есть преимущество в артиллерии.

"Под Северодонецком и Лисичанским соотношение в артиллерии было примерно 1 к 20, — говорит он. — А сейчас… артиллерии у них много, но качества такого, как у нас, они не имеют. Наши 155 очень точные и могут качественно затыкать дыры в обороне".

Весперу 27 лет. На войне — с 2015 года.

Военный с позывным Пастор называет себя евангелистским христианином.

"Я не убиваю людей. Я уничтожаю врагов. Пастор — минометчик, номер расчета", — говорит он.

Антон — один из гражданских, остающийся в городе. Он эквилибрист, учился в Киеве, а сейчас живет в Угледаре. Уезжать не хочет. За время полномасштабной войны в городе, говорит, многое переосмыслил. При этом Антон… учит китайский и испанский, тренируется каждый день, готовясь к предстоящим выступлениям.

Оставшуюся в городе воду и продукты гражданским привозят волонтеры и капелланы. Электроприборы жители Угледара заряжают генераторами. Из 15 тысяч горожан здесь осталось не больше сотни человек.