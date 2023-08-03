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"Штурм — це тренд сезону": українські військові про захист Вугледару від РФ

3 серпня 2023 12:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Штурм — це тренд сезону": українські військові про захист Вугледару від РФ
Українські військові на позиції. Фото: Ukrainian Witness
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вугледар — одне з багатьох міст Донбасу, яке росіяни методично знищують. Бої за нього були пекельними: штурмуючи Вугледар, росіяни гинули сотнями.

У новому відео проєкту "Український Свідок" — місто Вугледар, а точніше, те, що від нього залишилось. Як і у десятках міст на Донбасі, після повномасштабного вторгнення тут фактично не залишилось жодного цілого будинку: всюди побиті вікна, у стінах діри від прильотів. Росіяни випалюють вулиці магнієвими снарядами. Вони не є аж такими небезпечними, але завдають шкоди будівлям. Такої "розкоші", як світло та газ, у Вугледарі немає. 

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Ukrainian Witness
Наслідки обстрілу Вугледара. Фото: Ukrainian Witness
Ukrainian Witness
Наслідки обстрілу Вугледара. Фото: Ukrainian Witness

Захист Вугледару від РФ

Як розповів старший сержант роти із позивним Веспер, бої за Вугледар були пекельними: росіяни десятками та сотнями гинули від 155 снарядів, їхня техніка підривалась на протитанкових мінах, після чого наші таранили ворога просто в лоб. Росіяни змогли дійти до східної околиці Вугледара, але ЗСУ їх звідти відтіснили. Зараз тут значно спокійніше, ніж взимку. Активні штурмові дії окупанти припинили приблизно у квітні.

"Очікувати таких швидких результатів, які ЗСУ мали на Харківщині та Херсонщині минулого року, на Сході під час контрнаступу не варто", — вважає старший сержант і додав, що зараз противник вибудував кращу оборону, в нього достатньо резервів. І мотивації також вистачає.

Ukrainian Witness
Українські військові. Фото: Наслідки обстрілу Вугледара. Фото: Ukrainian Witness

При цьому Веспер не може сказати, що зараз у росіян є значна перевага в артилерії. "Під Сєверодонецьком та Лисичанськом співвідношення в артилерії було приблизно 1 до 20, — каже він. — А зараз… артилерії в них багато, але якості такої, як у нас, вони не мають. Наші 155-і дуже точні та можуть якісно затикати дірки в обороні".

Весперу 27 років. На війні — з 2015 року.

Військовий із позивним Пастор називає себе євангелістським християнином.

"Я не вбиваю людей. Я нищу ворогів. Пастор — мінометник, номер розрахунку", — каже він.

Антон — один із цивільних, який залишається у місті. Він еквілібрист, навчався у Києві, а наразі живе у Вугледарі. Виїжджати не хоче. За час повномасштабної війни у місті, каже, багато чого переосмислив. При цьому Антон… вчить китайську та іспанську, тренується кожен день, готуючись до майбутніх виступів.

Воду та продукти цивільним, які лишаються у місті, привозять волонтери та капелани. Електроприлади жителі Вугледара заряджають генераторами. З 15 тисяч містян тут залишилось не більше сотні людей.

 

 

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