"Штурм — це тренд сезону": українські військові про захист Вугледару від РФ
Вугледар — одне з багатьох міст Донбасу, яке росіяни методично знищують. Бої за нього були пекельними: штурмуючи Вугледар, росіяни гинули сотнями.
У новому відео проєкту "Український Свідок" — місто Вугледар, а точніше, те, що від нього залишилось. Як і у десятках міст на Донбасі, після повномасштабного вторгнення тут фактично не залишилось жодного цілого будинку: всюди побиті вікна, у стінах діри від прильотів. Росіяни випалюють вулиці магнієвими снарядами. Вони не є аж такими небезпечними, але завдають шкоди будівлям. Такої "розкоші", як світло та газ, у Вугледарі немає.
Захист Вугледару від РФ
Як розповів старший сержант роти із позивним Веспер, бої за Вугледар були пекельними: росіяни десятками та сотнями гинули від 155 снарядів, їхня техніка підривалась на протитанкових мінах, після чого наші таранили ворога просто в лоб. Росіяни змогли дійти до східної околиці Вугледара, але ЗСУ їх звідти відтіснили. Зараз тут значно спокійніше, ніж взимку. Активні штурмові дії окупанти припинили приблизно у квітні.
"Очікувати таких швидких результатів, які ЗСУ мали на Харківщині та Херсонщині минулого року, на Сході під час контрнаступу не варто", — вважає старший сержант і додав, що зараз противник вибудував кращу оборону, в нього достатньо резервів. І мотивації також вистачає.
При цьому Веспер не може сказати, що зараз у росіян є значна перевага в артилерії. "Під Сєверодонецьком та Лисичанськом співвідношення в артилерії було приблизно 1 до 20, — каже він. — А зараз… артилерії в них багато, але якості такої, як у нас, вони не мають. Наші 155-і дуже точні та можуть якісно затикати дірки в обороні".
Весперу 27 років. На війні — з 2015 року.
Військовий із позивним Пастор називає себе євангелістським християнином.
"Я не вбиваю людей. Я нищу ворогів. Пастор — мінометник, номер розрахунку", — каже він.
Антон — один із цивільних, який залишається у місті. Він еквілібрист, навчався у Києві, а наразі живе у Вугледарі. Виїжджати не хоче. За час повномасштабної війни у місті, каже, багато чого переосмислив. При цьому Антон… вчить китайську та іспанську, тренується кожен день, готуючись до майбутніх виступів.
Воду та продукти цивільним, які лишаються у місті, привозять волонтери та капелани. Електроприлади жителі Вугледара заряджають генераторами. З 15 тисяч містян тут залишилось не більше сотні людей.