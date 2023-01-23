Зенитники Воздушных сил приземлили шесть воздушных целей врага

Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки
Сегодня, 23 января, зенитчики Воздушных сил приземлили шесть воздушных целей врага. Среди них два штурмовика Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник.
Об этом информирует пресс-служба командования Воздушных сил.
-
В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян
-
"Божена" спасает жизнь. ВСУ показало, как словацкая система для разминирования работает на Харьковщине
-
Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки
-
В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года
-
Без осадков, но с сюрпризами: синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра
-
Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Дженнер и другими звездами
-
Скандал во Львове: глава полиции подарил возлюбленной пропуск для проезда на площадь Рынок для ее Мерседеса
-
Зеленский будет безжалостным: Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП
-
На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье
-
"В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
Подробности
Сообщается, что за сегодняшний день на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украине уничтожено более 287 вражеских самолетов и 277 вертолетов. Также в Украине сбито 1894 БпЛА и 749 крылатых ракет.
Кроме того, ВСУ ликвидировали уже более 121 тысячи российских оккупантов.
Напомним, в Харьковской области прокуратура разоблачила очередную коллаборантку, которая добровольно сотрудничала с врагом. Глава сельсовета передавала оккупантам информацию о гражданах, активно выражавших проукраинскую позицию.
Также ранее мы писали, что НАБУ совместно с САП сообщили о разоблачении заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на взятке в 400 тысяч долларов. Речь идет о Василии Лозинском.
В НАБУ отметили, что задержанный входил в организованную преступную группировку. Лозинский был задержан при получении 400 тыс. долларов. Эти деньги он получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.