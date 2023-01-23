Зенитники Воздушных сил приземлили шесть воздушных целей врага

Российский штурмовик Су-25

Сегодня, 23 января, зенитчики Воздушных сил приземлили шесть воздушных целей врага. Среди них два штурмовика Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник.

Об этом информирует пресс-служба командования Воздушных сил.

Подробности

Сообщается, что за сегодняшний день на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украине уничтожено более 287 вражеских самолетов и 277 вертолетов. Также в Украине сбито 1894 БпЛА и 749 крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ ликвидировали уже более 121 тысячи российских оккупантов.

Напомним, в Харьковской области прокуратура разоблачила очередную коллаборантку, которая добровольно сотрудничала с врагом. Глава сельсовета передавала оккупантам информацию о гражданах, активно выражавших проукраинскую позицию.

Также ранее мы писали, что НАБУ совместно с САП сообщили о разоблачении заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на взятке в 400 тысяч долларов. Речь идет о Василии Лозинском.

В НАБУ отметили, что задержанный входил в организованную преступную группировку. Лозинский был задержан при получении 400 тыс. долларов. Эти деньги он получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.