Російський штурмовик Су-25

Сьогодні, 23 січня, зенітники Повітряних сил приземлили шість повітряних цілей ворога. Серед них — два штурмовики Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник.

Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил.

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Повідомляється, що за сьогодні на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні знищено понад 287 ворожих літаків та 277 гелікоптерів. Також в Україні збито 1 894 БпЛА та 749 крилатих ракет.

Окрім того, ЗСУ ліквідували вже понад 121 тисячу російських окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині прокуратура викрила чергову колаборантку, яка добровільно співпрацювала з ворогом. Голова сільради передавала окупантам інформацію про громадян, які активно висловлювали проукраїнську позицію.

Також, раніше ми писали, що НАБУ спільно з САП повідомили про викриття заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на хабарі в 400 тисяч доларів. Йдеться про Василя Лозинського.

У НАБУ зазначили, що затриманий входив до організованого злочинного угруповання. Лозинського затримали під час отримання 400 тис. доларів. Ці гроші він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.