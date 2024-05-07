История использования самолетов Су-25 в российско-украинской войне

Российский Су-25, уничтоженный в Николаевской области в марте 2022 года. Фото: Facebook Сухопутных войск ВСУ

Советские самолеты-штурмовики Су-25 активно используются с самого начала нынешней российско-украинской войны – то есть еще весной 2014 года. При этом используют эти самолеты обе стороны военного конфликта. Об истории успехов и уничтожении Су-25 – в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Донбасская война 2014-15 годов

Во время первого этапа нынешнего военного конфликта, развязанного Российской Федерацией против Украины (историки называют его "война на Донбассе"), оккупанты практически не использовали авиацию. Поэтому первыми ввели в бой штурмовики Су-25 Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Украинские лётчики, в частности, приняли участие в боях за Донецкий аэропорт в конце мая. Они, в частности, наносили предупредительные выстрелы по позициям российских военных, которые притворялись местными боевиками, "шахтерами" и "металлургами".

Летом украинские Су-25 уже активно атаковали позиции российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях. К сожалению, тогда не обошлось без потерь – 23 июля россияне сбили Су-25 и Су-25М1 украинских воздушных сил. Пилот одного из самолетов, подполковник (на тот момент; впоследствии получил звание полковника) Юрий Шевцов попал в плен – откуда его освободили в сентябре того же года.

Российский блиц-льд 2022 года

После начала полномасштабного вторжения ситуация сменилась противоположной. Теперь уже россияне активно использовали свою авиацию – в частности, и штурмовики Су-25. Украинские защитники теперь взяли на себя роль охотников за российскими самолетами. И добились в этом деле серьезных успехов.

Уже в начале марта силы обороны Украины уничтожили несколько штурмовых самолетов военно-космических сил Российской Федерации. Причем произошло это не только на Донбассе (где 4 марта 2022 года в районе Волновахи был сбит российский самолет), но и на севере страны.

2 марта один Су-25 был уничтожен в районе села Вышеград Макаровского района Киевской области. В небе над Бучанским районом наши военные сбили две сушки – 4 и 7 марта. А 10.03.2022 российский штурмвоки Су-25СМ "приземлили" даже не в ходе воздушного боя, а из переносного зенитного ракетного комплекса.

Война 2023-2024 годов

Уже после завершения битвы за Киев, когда российские войска позорно скрылись с территории Житомирской Киевской, Сумской и Черниговской областей, стали появляться свидетельства о других уничтоженных российских самолетах. И во многих случаях это был именно Су-25.

Так что штурмовик советских времен оказался одной из самых любимых целей Сил обороны Украины. Которые сбивали и уничтожали Су-25 уже и на Донбассе, и на юге – в Николаевской и Херсонской областях. В частности, остатки уничтоженного российского самолета в начале 2023 были обнаружены в районе легендарной Чернобыевки под Херсоном.

Российское военное командование после этих регулярных потерь уменьшило частоту использования Су-25 на театре военных действий – очевидно, понимая, что эта старая военная техника уязвима для украинских бойцов. Но и в 2023 году российские штурмовики время от времени попадали в прицел военнослужащих ВСУ.

Так, 7 апреля того года выстрелом из земли Су-25 был сбит в районе Марьинки Донецкой области. А 25 августа бойцы 47-й бригады "Магура" успешно подстрелили российский самолет на Запорожье, в районе села Работино. А последний на сегодняшний день успех в борьбе со стареньким штурмовиком оккупационных войск произошел 4 мая 2024 года, когда в Донецкой области уничтожили Су-25 бойцы 110-й отдельной механизированной бригады.