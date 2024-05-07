Історія використання літаків Су-25 у російсько-українській війні

Російський Су-25, знищений на Миколаївщині у березні 2022 року. Фото: Facebook Сухопутних військ ЗСУ

Радянські літаки-штурмовики Су-25 активно використовуються з самого початку нинішньої російсько-української війни – тобто ще з весни 2014 року. Причому використовують ці літаки обидві сторони військового конфлікту. Про історію успіхів та знищення Су-25 – у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Донбаська війна 2014-15 років

Під час першого етапу нинішнього військового конфлікту, розв’язаного Російською Федерацією проти України (історики називають його "війна на Донбасі"), окупанти практично не використовували авіацію. Тому першими ввели у бій штурмовики Су-25 Повітряні сили Збройних сил України.

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Українські льотчики, зокрема, взяли участь у боях за Донецький аеропорт наприкінці травня. Вони, зокрема, завдавали попереджувальних пострілів по позиціях російських військових, які прикидалися місцевими бойовиками, "шахтарями" та "металургами".

Улітку українські Су-25 уже активно атакували позиції російських окупантів в Донецькій та Луганській областях. На жаль, тоді не обійшлося без втрат – 23 липня росіяни збили Су-25 та Су-25М1 українських Повітряних сил. Пілот одного із літаків, підполковник (на той момент; згодом він отримав звання полковника) Юрій Шевцов потрапив у полон – звідки його визволили у вересні того ж року.

Російський бліц-криг 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилася на протилежну. Тепер вже росіяни активно використовували свою авіацію – зокрема, і штурмовики Су-25. Українські ж захисники тепер взяли на себе роль мисливців за російськими літаками. І досягли у цій справі серйозних успіхів.

Уже на початку березня Сили оборони України знищили кілька штурмових літаків військово-космічних сил Російської Федерації. Причому сталося це не тільки на Донбасі (де 4 березня 2022 року в районі Волновахи був збитий російський літак), а і на півночі країни.

Так, 2 березня один Су-25 був знищений в районі села Вишеград Макарівського району Київської області. У небі над Бучанським районом наші військові збили дві Сушки – 4 і 7 березня. А 10.03.2022 російський штурмвоки Су-25СМ "приземлили" навіть не у ході повітряного бою, а з переносного зенітного ракетного комплексу.

Війна 2023-2024 років

Уже після завершення битви за Київ, коли російські війська ганебно утекли з території Житомирської Київської, Сумської та Чернігівської областей – почали з’являтися свідчення про інші знищені російські літаки. І у багатьох випадках це був саме Су-25.

Тож штурмовик радянських часів виявився однією із найулюбленіших цілей Сил оборони України. Які збивали і знищували Су-25 уже і на Донбасі, і на півдні – в Миколаївській та Херсонській областях. Зокрема, залишки знищеного російського літака на початку 2023 року були виявлені в районі легендарної Чорнобаївки під Херсоном.

Російське військове командування після цих регулярних втрат зменшило частоту використання Су-25 на театрі воєнних дій – очевидно, розуміючи, що ця стара військова техніка є вразливою для українських бійців. Та і 2023 року російські штурмовики час від часу потрапляли в приціл військовослужбовців ЗСУ.

Так, 7 квітня того року пострілом із землі Су-25 був збитий в районі Мар’їнки, що на Донеччині. А 25 серпня бійці 47-ї бригади "Маґура" успішно вполювали російський літак на Запоріжжі, в районі села Роботине. А останній на сьогодні успіх у боротьбі зі стареньким штурмовиком окупаційних військ стався 4 травня 2024 року, коли на Донеччині знищили Су-25 бійці 110-ї окремої механізованої бригади.