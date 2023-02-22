Швейцария планирует новый пакет помощи на 150 млн долларов для Украины и Молдовы

В прошлом году Швейцария нарушила свою традицию нейтралитета и ввела санкции против рф

Правительство Швейцарии объявило о планах предоставить Украине и Молдове финансовую помощь. Речь идет о сумме в размере 150 млн. долларов.

Об этом информирует CNN.

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Теперь это решение должно быть принято парламентом Швейцарии. Известно, что 123 млн из указанной суммы должны поступить Украине, остальные 28 млн — Молдове.

Отметим, что с начала войны Швейцария выделила Украине около 1,4 миллиарда долларов помощи. Это включает более 291 млн. долларов США как поддержку Украины в сотрудничестве с союзниками, а также около 1,12 млрд. долларов США для размещения людей из Украины, которые ищут убежища.

Кроме того, сегодня, 22 февраля, правительство Швейцарии вновь заявило о своем "решительном осуждении нападения и призвало к прекращению боевых действий и выводу российских войск со всей территории Украины".

"Военное нападение россии на Украину 24 февраля 2022 года ознаменовало изменение парадигмы в новейшей истории континента", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне мы писали, что Италия подготовила шестой пакет военной помощи Украине. Кроме ЗРК SAMP-T, он будет включать в себя комплексы ПВО Skyguard и Spike.