Швейцарія планує новий пакет допомоги на 150 млн доларів для України та Молдови

Швейцарія хоче надати пакет допомоги на 150 млн доларів Україні та Молдові
Уряд Швейцарії оголосив про плани надати Україні та Молдові фінансову допомогу. Йдеться про суму у розмірі 150 млн доларів.
Про це інформує CNN.
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Деталі
Тепер це рішення має ухвалити парламент Швейцарії. Наразі відомо, що 123 млн із вказаної суми мають надійти Україні, інші 28 млн — Молдові.
Зазначимо, що з початку війни Швейцарія виділила Україні близько 1,4 мільярда доларів допомоги. Це включає понад 291 млн доларів США як підтримку України у співпраці з союзниками, а також близько 1,12 млрд доларів США для розміщення людей з України, які шукають притулку.
Окрім того, сьогодні, 22 лютого, уряд Швейцарії знову заявив про своє "найрішучіше засудження нападу і закликав до припинення бойових дій та виведення російських військ з усієї території України".
"Військовий напад росії на Україну 24 лютого 2022 року ознаменував зміну парадигми в новітній історії континенту", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що Італія підготувала шостий пакет військової допомоги Україні. Окрім ЗРК SAMP-T, він включатиме також комплекси ППО Skyguard та Spike.