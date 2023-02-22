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Швейцарія хоче надати пакет допомоги на 150 млн доларів Україні та Молдові

22 лютого 2023 23:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Швейцарія планує новий пакет допомоги на 150 млн доларів для України та Молдови
Минулого року Швейцарія порушила свою традицію нейтралітету та ввела санкції проти рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Уряд Швейцарії оголосив про плани надати Україні та Молдові фінансову допомогу. Йдеться про суму у розмірі 150 млн доларів.

Про це інформує CNN.

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Деталі

Тепер це рішення має ухвалити парламент Швейцарії. Наразі відомо, що 123 млн із вказаної суми мають надійти Україні, інші 28 млн — Молдові.

Зазначимо, що з початку війни Швейцарія виділила Україні близько 1,4 мільярда доларів допомоги. Це включає понад 291 млн доларів США як підтримку України у співпраці з союзниками, а також близько 1,12 млрд доларів США для розміщення людей з України, які шукають притулку.

Окрім того, сьогодні, 22 лютого, уряд Швейцарії знову заявив про своє "найрішучіше засудження нападу і закликав до припинення бойових дій та виведення російських військ з усієї території України".

"Військовий напад росії на Україну 24 лютого 2022 року ознаменував зміну парадигми в новітній історії континенту", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Італія підготувала шостий пакет військової допомоги Україні. Окрім ЗРК SAMP-T, він включатиме також комплекси ППО Skyguard та Spike.

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