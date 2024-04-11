Швейцария выделит Украине 5,5 млрд долларов — куда пойдут средства

Правительство Швейцарии слушает выступление Зеленского. Архивное фото: Denis Balibouse / Reuters

Правительство Швейцарии выделит Украине 5,5 млрд долларов на восстановление Украины до 2036 года. В качестве "первого шага" к 2028 году будет выделено около 1,5 миллиарда швейцарских франков.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального совета страны среду, 10 апреля.

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"Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочное восстановление Украины с начала войны в феврале 2022 года. Согласно решению Федерального совета, принятому на заседании 10 апреля, эта поддержка будет усилена в течение следующих 12 лет. К 2036 году на эти цели планируется выделить 5 миллиардов швейцарских франков", — говорится в сообщении Федерального совета.

Там добавили, что уже к 2028 году наше государство получит около 1,5 млрд швейцарских франков. Это будет первым шагом в этой программе.

В ведомстве отметили, что деньги, необходимые для восстановления и реконструкции в Украине, оцениваются в 486 миллиардов долларов (около 440 миллиардов швейцарских франков). По состоянию на сегодня Швейцария выделила около 3 млрд швейцарских франков в поддержку Украины и людей, пострадавших от войны.

Также Швейцария объявила дату проведения саммита по формуле мира Украины. Он состоится 15-16 июня в кантоне Нидвальден.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Дании приняли решение о предоставлении Украине пакета финансовой помощи на восстановление поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллиона евро.

Мы также писали, что Южная Корея предоставит Украине средне- и долгосрочную финансовую помощь. Речь идет о 2,3 миллиарда долларов, а также средствах на реабилитацию украинским защитникам.