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Швейцарія виділить Україні 5,5 млрд доларів — куди підуть кошти

11 квітня 2024 13:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Швейцарія виділить Україні 5,5 млрд доларів — куди підуть кошти
Уряд Швейцарії слухає виступ Зеленського. Архівне фото: Denis Balibouse / Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уряд Швейцарії виділить Україні 5,5 млрд доларів на відновлення України до 2036 року. В якості "першого кроку", до 2028 року буде виділено близько 1,5 мільярда швейцарських франків.

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради країни середу, 10 квітня. 

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Допомога Україні від Швейцарії 

"Швейцарія надає гуманітарну допомогу та підтримує економічний розвиток та довгострокове відновлення України з початку війни у лютому 2022 року. Відповідно до рішення Федеральної ради, прийнятого на засіданні 10 квітня, ця підтримка буде посилена протягом наступних 12 років. До 2036 року на ці цілі планується виділити 5 мільярдів швейцарських франків", — йдеться у повідомленні Федеральної ради. 

Там додали, що вже до 2028 року наша держава отримає близько 1,5 мільярда швейцарських франків. Це буде "першим кроком" у цій програмі. 

У відомстві наголосили, що гроші, які необхідні для відбудови та реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Станом на сьогодні Швейцарія виділила близько 3 млрд швейцарських франків на підтримку України та людей, які постраждали від війни.

Також Швейцарія оголосила дати проведення саміту щодо формули миру України. Він відбудеться 15-16 червня у кантоні Нідвальден.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.

Ми також писали, що Південна Корея надасть Україні середньо- та довгострокову фінансову допомогу. Йдеться про 2,3 мільярда доларів, а також кошти на реабілітацію українським захисникам.

фінансова допомога
Швейцарія
Україна
війна в Україні

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