Швейцария выступает против экспорта оружия в Украину: какая причина
Швейцария по-прежнему выступает против экспорта оружия в Украину. В своих заявлениях президент страны Ален Берсе ссылается на нейтралитет.
Об этом пишет издание AFP.
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Как известно, Швейцария запрещает реэкспорт своего оружия в страны, находящиеся в состоянии войны, но вопрос нейтралитета страны обсуждается с момента полномасштабного вторжения россии в Украину.
"Дискуссия об экспорте оружия, вооружения... пока у нас есть законодательная база в Швейцарии, это невозможно", — заявил Берсе.
По словам президента, для правительства и для Федерального совета они должны поддерживать эту правовую базу и работать в этом.
Его комментарии прозвучали после того, как в конце февраля Берлин обратился в Швейцарию с тем, что немецкому оружейному производителю Rheinmetall разрешили приобрести старые швейцарские танки Leopard, гарантировав, что они не будут переданы Украине.
Несмотря на постоянные просьбы официального Киева и союзников, Швейцария до сих пор отказывалась разрешить странам, владеющим оружием швейцарского производства, реэкспортировать его в Украину, и до сих пор отклонила прямые запросы Германии, Испании и Дании.
Напомним, накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину.