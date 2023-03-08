Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну: яка причина
Швейцарія, як і раніше, виступає проти експорту зброї в Україну. У своїх заявах президент країни Ален Берсе посилається на нейтралітет.
Про це пише видання AFP.
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Як відомо, Швейцарія забороняє реекспорт своєї зброї до країн, що перебувають у стані війни, але питання нейтралітету країни обговорюється з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Дискусія про експорт зброї, озброєння... поки у нас є законодавча база в Швейцарії, це неможливо", — заявив Берсе.
За словами президента, для уряду і для Федеральної ради вони повинні підтримувати цю правову базу і працювати в цій.
Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.
Попри постійні прохання офіційного Києва та союзників, Швейцарія досі відмовлялася дозволити країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України, і до цього часу відхилила прямі запити Німеччини, Іспанії та Данії.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що американські системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули до України.