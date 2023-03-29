Швеция учит украинских военных воевать на лесистой местности

Швеция учит украинцев воевать

Военные инструкторы Вооруженных сил Швеции учат украинских военных воевать на лесистой местности. Обучение проходит в Великобритании.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Обучение ВСУ

Военные инструкторы Швеции Försvarsmakten в рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава ВС Украины в Великобритании проводят занятия по организации и проведению засадных и боевых действий в лесистой местности.

Такая подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие, не имеющие или имеющие минимальный военный опыт, могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины.









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Под руководством инструкторов Вооруженных сил Королевства Швеция, новобранцы Вооруженных сил Украины становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления.

Королевство Швеция продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения рф международного права.

Напомним, что 29 марта посол рф заявил, что Швеция станет легитимной целью для россии, если вступит в НАТО. На сайте посольства появилась статья с подписью посла рф.