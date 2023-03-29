Швеция учит украинских военных воевать на лесистой местности
Военные инструкторы Вооруженных сил Швеции учат украинских военных воевать на лесистой местности. Обучение проходит в Великобритании.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Обучение ВСУ
Военные инструкторы Швеции Försvarsmakten в рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава ВС Украины в Великобритании проводят занятия по организации и проведению засадных и боевых действий в лесистой местности.
Такая подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие, не имеющие или имеющие минимальный военный опыт, могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины.
Под руководством инструкторов Вооруженных сил Королевства Швеция, новобранцы Вооруженных сил Украины становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления.
Королевство Швеция продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения рф международного права.
Напомним, что 29 марта посол рф заявил, что Швеция станет легитимной целью для россии, если вступит в НАТО. На сайте посольства появилась статья с подписью посла рф.