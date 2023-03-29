Швеція вчить українських військових воювати на лісистій місцевості
Військові інструктори Збройних сил Швеції вчать українських військових воювати на лісистій місцевості. Навчання проходить у Великій Британії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Навчання ЗСУ
Зазначається, що військові інструктори Швеції Försvarsmakten в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять заняття з організації та проведення засадних і бойових дій в лісистій місцевості.
Така підготовка дає змогу опанувати бойові навички, підвищити безпеку та сили дій Збройних сил України, щоб військовослужбовці, які не мають або мають мінімальний військовий досвід, могли опанувати необхідні тактичні знання для захисту України.
Під керівництвом інструкторів Збройних сил Королівства Швеція, новобранці Збройних сил України стають підготовленішими до умов оборони та наступу.
Королівство Швеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права.
Нагадаємо, що 29 березня посол рф заявив, що Швеція стане легітимною ціллю для росії, якщо вступить до НАТО. На сайті посольства з'явилась стаття з підписом посла рф.