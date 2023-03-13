Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским, — СМИ

Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. Вероятно, это произойдет после того, как на следующей неделе он посетит москву, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что известно

Как пишет издание, встречи Си Цзиньпиня с путиным и Зеленским отражают усилия Пекина играть более активную роль в посредничестве по прекращению войны в Украине.

Также лидер Китая рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в россию, хотя его полный маршрут еще не подтвержден.

Как пишет издания, прямой разговор с Зеленским ознаменовал бы значительный шаг в попытках Китая сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор были восприняты скептически в Европе.

Напомним, недавно СМИ узнали, что переизбранный на третий срок глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит россию в ближайшее время. Он прилетит в москву уже на следующей неделе.

Добавим, в декабре во время онлайн-переговоров президент россии владимир путин пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить москву в следующем 2023 году.

По словам путина, визит Си Цзиньпина в россию должен показать Западу прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам. Путин уверен, что это станет "главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

В свою очередь Си Цзиньпинь заявил, что власти Китая будут наращивать политическое взаимодействие с россией.