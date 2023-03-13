Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським, — ЗМІ
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні. Ймовірно, це відбудеться після того, як наступного тижня він відвідає москву, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним.
Про це пише The Wall Street Journal.
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Що відомо
Як пише видання, зустрічі Сі Цзіньпіня з путіним і Зеленським відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні.
Також лідер Китаю розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до росії, хоча, його повний маршрут ще не підтверджено.
Видання пише, що пряма розмова із Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізналися, що переобраний на третій термін глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін відвідає росію найближчим часом. Він прилетить до москви уже наступного тижня.
Додамо, у грудні під час онлайн-переговорів президент рф володимир путін запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати москву наступного 2023 року.
За словами путіна, візит Сі Цзіньпіна до росії має показати Заходу міцність російсько-китайських зв'язків щодо ключових питань. Путін упевнений, що це стане "головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".
Своєю чергою, Сі Цзіньпінь заявив, що влада Китаю нарощуватиме політичну взаємодію з росією.