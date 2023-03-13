Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським, — ЗМІ

Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні. Ймовірно, це відбудеться після того, як наступного тижня він відвідає москву, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним.

Про це пише The Wall Street Journal.

Що відомо

Як пише видання, зустрічі Сі Цзіньпіня з путіним і Зеленським відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні.

Також лідер Китаю розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до росії, хоча, його повний маршрут ще не підтверджено.

Видання пише, що пряма розмова із Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізналися, що переобраний на третій термін глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін відвідає росію найближчим часом. Він прилетить до москви уже наступного тижня.

Додамо, у грудні під час онлайн-переговорів президент рф володимир путін запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати москву наступного 2023 року.

За словами путіна, візит Сі Цзіньпіна до росії має показати Заходу міцність російсько-китайських зв'язків щодо ключових питань. Путін упевнений, що це стане "головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".

Своєю чергою, Сі Цзіньпінь заявив, що влада Китаю нарощуватиме політичну взаємодію з росією.