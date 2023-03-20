Си Цзиньпин прилетел к путину в москву: что будут обсуждать
Лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву. Он будет первым политиком, который встретится с путиным после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Детали визита
Самолет с делегацией президента Китая Си Цзиньпина приземлился в аэропорту "Внуково-2", за его полетом на сервисе Flightradar следили более 100 тыс. человек. Кадры с момента прилета опубликовало российское пропагандистское СМИ "РИА.Новости".
Известно, что Си Цзиньпин прибыл в москву именно для переговоров с кремлевским диктатором владимиром путиным. В ходе беседы будут обсуждены вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между россией и Китаем.
Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что ныне лидеры пообщаются тет-а-тет за неформальным обедом. Официальные переговоры намечены на завтра. По их итогам состоится пресс-конференция.
Напомним, ранее аналитики Института изучения войны писали, что основной темой переговоров лидеров россии и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине. Также китайский лидер обсудит пути обхода санкций.