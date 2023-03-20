Сі Цзіньпін прилетів до путіна у москву: що обговорюватимуть
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви. Він буде першим політиком, який зустрінеться з путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Деталі візиту
Літак із делегацією президента Китаю Сі Цзіньпіна приземлився в аеропорту "Внуково-2", за його польотом на сервісі Flightradar стежили понад 100 тис. осіб. Кадри з моменту прильоту опублікувало російське пропагандистське ЗМІ "РИА.Новости".
Відомо, що Сі Цзіньпін прибув до москви саме для переговорів з кремлівським диктатором володимиром путіним. Під час розмови буде обговорено питання щодо подальшого розвитку партнерства і стратегічної взаємодії між росією і Китаєм.
Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що нині лідери поспілкуються тет-а-тет за неформальним обідом. Офіційні переговори заплановані на завтра. За їхніми підсумками відбудеться пресконференція.
Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що основною темою переговорів лідерів рф та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні. Також китайський лідер обговорить шляхи обходу санкцій.