Глава Китая выступит с речью о мире 24 февраля – в день вторжения рф

Си Цзиньпин выступит с речью о мире на годовщину российского вторжения
Си Цзиньпин готовится к речи о мире. Глава Китая планирует выступить с ней на годовщину вторжения россии в Украину — 24 февраля.
Об этом пишет издание Sky News.
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Как отмечает Sky News, о том, что 24 февраля ожидается выступление Си Цзиньпина, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. В Риме он встретился с главным китайским дипломатом Ван И, который рассказал ему о намерениях главы Китая.
"Ван И сказал мне, что Си выступит с речью о мире на годовщину вторжения России в Украину 24 февраля", — заявил Антонио Таяни.
Как известно, ранее посол Китая в ЕС Фу Конг призвал страны Запада перестать говорить о "полной победе" Украины над россией. По его мнению, лучший выход из ситуации — это переговоры.
"Откровенно говоря, мы достаточно обеспокоены возможной эскалацией этого конфликта. И мы не верим, что только поставка оружия действительно решит проблему", — сказал китайский посол.
Напомним, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с заместителем председателя Совбеза рф Дмитрием Медведевым вспомнил о войне в Украине. Он подчеркнул, что вместо войны должны начаться переговоры.