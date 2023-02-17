Глава Китаю виступить із промовою про мир 24 лютого – у день вторгнення рф

Сі Цзіньпін виступить з промовою про мир на роковини російського вторгнення
Сі Цзіньпін готується до промови про мир. Глава Китаю планує виступити з нею на роковини вторгнення росії в Україну — 24 лютого.
Про це пише видання Sky News.
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Як зазначає Sky News, про те, що 24 лютого очікується виступ Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. У Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів йому про наміри глави Китаю.
"Ван І сказав мені, що Сі виступить з промовою про мир на річницю вторгнення рф в Україну 24 лютого", — заявив Антоніо Таяні.
Як відомо, раніше посол Китаю у ЄС Фу Конг закликав країни Заходу перестати говорити про "повну перемогу" України над росією. На його думку, найкращий вихід з ситуації — це переговори.
"Відверто кажучи, ми доволі занепокоєні можливою ескалацією цього конфлікту. І ми не віримо, що лише постачання зброї насправді вирішить проблему", — сказав китайський посол.
Нагадаємо, очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови радбезу рф Дмитром Медведєвим згадав про війну в Україні. Він наголосив, що замість війни мають розпочатися переговори.