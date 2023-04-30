Сийярто заявил, что Венгрия заплатила высокую цену за войну в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Szijjártó Péter/facebook

Сегодня, 30 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал заявление в своих соцсетях. В сообщении говорится о слишком "высокой цене", которую Венгрия заплатила за войну в Украине.

Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Facebook.

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По словам министра иностранных дел Венгрии, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права оценивать поведение Венгрии как государства-члена НАТО.

"К счастью, это не ему решать. Венгерский народ уже заплатил чрезвычайно высокую цену за эту войну", — говорится в сообщении Петера Сийярто.

Также он заявил, что многие венгры — члены венгерской общины Закарпатья — уже погибли в этой войне.

"Я уважительно благодарю венгров за то, что они уронили и позаботились о более миллионе беженцев из Украины, и я уважительно благодарю их за то, что они продолжают присылать помощь, то потом "Их ждут и могут рассчитывать на нас и в будущем", — написал глава венгерского МИДа.

Напомним, что недавно венгерский премьер Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО, что Украина в будущем должна стать членом Альянса. Президент Владимир Зеленский считает, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не отвечают статусу союзника НАТО.