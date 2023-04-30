Сийярто заявил, что Венгрия заплатила высокую цену за войну в Украине
Сегодня, 30 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал заявление в своих соцсетях. В сообщении говорится о слишком "высокой цене", которую Венгрия заплатила за войну в Украине.
Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Facebook.
Заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто
По словам министра иностранных дел Венгрии, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права оценивать поведение Венгрии как государства-члена НАТО.
"К счастью, это не ему решать. Венгерский народ уже заплатил чрезвычайно высокую цену за эту войну", — говорится в сообщении Петера Сийярто.
Также он заявил, что многие венгры — члены венгерской общины Закарпатья — уже погибли в этой войне.
"Я уважительно благодарю венгров за то, что они уронили и позаботились о более миллионе беженцев из Украины, и я уважительно благодарю их за то, что они продолжают присылать помощь, то потом "Их ждут и могут рассчитывать на нас и в будущем", — написал глава венгерского МИДа.
Напомним, что недавно венгерский премьер Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО, что Украина в будущем должна стать членом Альянса. Президент Владимир Зеленский считает, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не отвечают статусу союзника НАТО.