Сійярто заявив, що Угорщина заплатила "високу ціну" за війну в Україні
Сьогодні, 30 квітня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зробив заяву у своїх соцмережах. В повідомленні йдеться про занадто "високу ціну", яку заплатила Угорщина за війну в Україні.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на Facebook.
Заява голови МЗС Угорщини Петера Сійярто
За словами міністра закордонних справ Угорщини, президент України Володимир Зеленський не має права оцінювати поведінку Угорщини як криїни-члена НАТО.
"На щастя, це не йому вирішувати. Угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну", — йдеться в повідомленні Петера Сійярто.
Також він заявив, що багато угорців — членів угорської громади Закарпаття — вже загинули в цій війні.
"Я шанобливо дякую угорцям за те, що вони впустили і подбали про понад мільйон біженців з України, і я шанобливо дякую їм за те, що вони продовжують надсилати допомогу, то потім їх чекають і можуть розраховувати на нас і в майбутньому", — написав голова угорського МЗС.
Нагадаємо, що нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан висловив обурення щодо заяви генерального секретаря НАТО, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу. Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її відносини з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.