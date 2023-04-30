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Сійярто заявив, що Угорщина заплатила "високу ціну" за війну в Україні

30 квітня 2023 17:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Сійярто заявив, що Угорщина заплатила "високу ціну" за війну в Україні
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Szijjártó Péter/facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 30 квітня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зробив заяву у своїх соцмережах. В повідомленні йдеться про занадто "високу ціну", яку заплатила Угорщина за війну в Україні.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на Facebook.

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За словами міністра закордонних справ Угорщини, президент України Володимир Зеленський не має права оцінювати поведінку Угорщини як криїни-члена НАТО.

"На щастя, це не йому вирішувати. Угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну", — йдеться в повідомленні Петера Сійярто.

Також він заявив, що багато угорців — членів угорської громади Закарпаття — вже загинули в цій війні.

"Я шанобливо дякую угорцям за те, що вони впустили і подбали про понад мільйон біженців з України, і я шанобливо дякую їм за те, що вони продовжують надсилати допомогу, то потім їх чекають і можуть розраховувати на нас і в майбутньому", — написав голова угорського МЗС.

Нагадаємо, що нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан висловив обурення щодо заяви генерального секретаря НАТО, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу. Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її відносини з Росією не відповідають статусу союзника НАТО. 

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