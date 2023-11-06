Силы обороны юга рассказали, чем РФ атаковала Украину

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: SPUTNIK

В ночь на 6 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, используя для этого различные виды вооружения. Так, враг прибег к применению ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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Ночью враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами.

Херсонщина — ракеты и КАБы, Николаевщина — точная работа нашей ПВО, Одесщина — плотная смешанная ракетно-дроновая атака по центру областного центра и припортовой инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Силы обороны сообщили, несмотря на то, что большинство целей уничтожено, есть попадание. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Военные добавили, что детали и итоги следует ожидать с утра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сил обороны юга

Напомним, что из-за российской атаки поврежден Одесский художественный музей. Власти города обнародовали первые кадры с пострадавшим зданием.

Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.