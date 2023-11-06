Сили оборони півдня розповіли, чим РФ атакувала Україну
В ніч проти 6 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну, використовуючи для цього різні види озброєння. Так, ворог вдався до застосування ракет та ударних безпілотників.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Чим ворог атакував Україну
"Вночі ворог атакував південні регіони різними типами ракет та ударними дронами.
Херсонщина — ракети і КАБи, Миколаївщина — влучна робота нашої ППО, Одещина — щільна мішана ракетно-дронова атака по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі", — йдеться в повідомленні.
Сили оборони повідомили, попри те, що більшість цілей знищено, є й влучання. За попередньою інформацією, постраждало п'ять людей.
Військові додали, що деталі та підсумки слід чекати зранку.
Нагадаємо, що через російську атаку пошкоджено Одеський художній музей. Влада міста оприлюднила перші кадри з постраждалою будівлею.
Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.
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