Сили оборони півдня розповіли, чим РФ атакувала Україну

Ракета злітає в нічне небо. Фото: SPUTNIK

В ніч проти 6 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну, використовуючи для цього різні види озброєння. Так, ворог вдався до застосування ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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"Вночі ворог атакував південні регіони різними типами ракет та ударними дронами.

Херсонщина — ракети і КАБи, Миколаївщина — влучна робота нашої ППО, Одещина — щільна мішана ракетно-дронова атака по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі", — йдеться в повідомленні.

Сили оборони повідомили, попри те, що більшість цілей знищено, є й влучання. За попередньою інформацією, постраждало п'ять людей.

Військові додали, що деталі та підсумки слід чекати зранку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сил оборони півдня

Нагадаємо, що через російську атаку пошкоджено Одеський художній музей. Влада міста оприлюднила перші кадри з постраждалою будівлею.

Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.