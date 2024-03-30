Силы обороны рассказали, куда целил враг во время ночной атаки "шахедов" на юг

Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на субботу, 30 марта. Враг пытался попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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"Боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась более 3 часов. Дроны типа "Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями, пытаясь как разоблачать, так и обходить средства ПВО", — отметили военные.

По их словам, силам противовоздушной обороны удалось сбить семь целей, из которых:

четыре над Днепропетровской областью,

два над Одесской областью,

один над Херсонской областью.

Обошлось без попаданий, только обломки из сбитого беспилотника приземлились на территории элеватора в Днепропетровской области и повлекли за собой пожар, который уже потушили пожарные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Напомним, что в ночь на субботу, 30 марта, происходила дроновая атака на южные области, в частности Одесскую, Херсонскую, Запорожскую и другие. Там была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в Одессе в ночь на субботу, 30 марта, гремели взрывы во время российских обстрелов. Силы обороны прокомментировали атаку.