Силы обороны рассказали, куда целил враг во время ночной атаки "шахедов" на юг
Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на субботу, 30 марта. Враг пытался попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Последствия атаки БпЛА 30 марта
"Боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась более 3 часов. Дроны типа "Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями, пытаясь как разоблачать, так и обходить средства ПВО", — отметили военные.
По их словам, силам противовоздушной обороны удалось сбить семь целей, из которых:
- четыре над Днепропетровской областью,
- два над Одесской областью,
- один над Херсонской областью.
Обошлось без попаданий, только обломки из сбитого беспилотника приземлились на территории элеватора в Днепропетровской области и повлекли за собой пожар, который уже потушили пожарные.
Напомним, что в ночь на субботу, 30 марта, происходила дроновая атака на южные области, в частности Одесскую, Херсонскую, Запорожскую и другие. Там была объявлена воздушная тревога.
Также мы сообщали, что в Одессе в ночь на субботу, 30 марта, гремели взрывы во время российских обстрелов. Силы обороны прокомментировали атаку.
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