Сили оборони розповіли, куди цілив ворог під час нічної атаки "шахедів" на південь

Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти суботи, 30 березня. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

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"Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години. Дрони типу "Shahed-131/136"маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО", — зазначили військові.

За їх словами, силам протиповітряної оборони вдалося збити сім цілей, із яких:

чотири над Дніпропетровською областю,

два над Одеською областю,

один над Херсонською областю.

Обійшлося без влучань, лише уламки зі збитого безпілотника приземлилися на території елеватора в Дніпропетровській області та спричинили пожежу, яку вже загасили вогнеборці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 30 березня, відбувалась дронова атака на південні області, зокрема Одеську, Херсонську, Запорізьку та інші. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що в Одесі в ніч проти суботи, 30 березня, гриміли вибухи під час російського обстрілу. Сили оборони прокоментували атаку.