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Сили оборони розповіли, куди цілив ворог під час нічної атаки "шахедів" на південь

30 березня 2024 06:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сили оборони розповіли, куди цілив ворог під час нічної атаки "шахедів" на південь
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти суботи, 30 березня. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

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"Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години. Дрони типу "Shahed-131/136"маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО", — зазначили військові. 

За їх словами, силам протиповітряної оборони вдалося збити сім цілей, із яких:

  •  чотири над Дніпропетровською областю,
  • два над Одеською областю,
  • один над Херсонською областю.

Обійшлося без влучань, лише уламки зі збитого безпілотника приземлилися на території елеватора в Дніпропетровській області та спричинили пожежу, яку вже загасили вогнеборці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 30 березня, відбувалась дронова атака на південні області, зокрема Одеську, Херсонську, Запорізьку та інші. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що в Одесі в ніч проти суботи, 30 березня, гриміли вибухи під час російського обстрілу. Сили оборони прокоментували атаку.

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