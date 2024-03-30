Сили оборони розповіли, куди цілив ворог під час нічної атаки "шахедів" на південь
Російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти суботи, 30 березня. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.
Наслідки атаки БпЛА 30 березня
"Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години. Дрони типу "Shahed-131/136"маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО", — зазначили військові.
За їх словами, силам протиповітряної оборони вдалося збити сім цілей, із яких:
- чотири над Дніпропетровською областю,
- два над Одеською областю,
- один над Херсонською областю.
Обійшлося без влучань, лише уламки зі збитого безпілотника приземлилися на території елеватора в Дніпропетровській області та спричинили пожежу, яку вже загасили вогнеборці.
Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 30 березня, відбувалась дронова атака на південні області, зокрема Одеську, Херсонську, Запорізьку та інші. Там було оголошено повітряну тривогу.
Також ми повідомляли, що в Одесі в ніч проти суботи, 30 березня, гриміли вибухи під час російського обстрілу. Сили оборони прокоментували атаку.
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