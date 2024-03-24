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Силы обороны поразили два российских десантных корабля в Севастополе

24 марта 2024 10:28
обновлено: 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Силы обороны поразили два российских десантных корабля в Севастополе
Большой десантный корабль "Азов". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Об этом сообщил Стратком ВСУ в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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"Силы обороны успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", — говорится в сообщении.

Также защитники нанесли удары по центру связи, а также нескольким объектам инфраструктуры Черноморского Флота России в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

Страткой о впечатлениях кораблей РФ в Крыму 24 марта
Скриншот поста СтраткомЗСУ

В сети появились кадры поражения российских больших десантных кораблей.

Что известно о кораблях "Ямал" и "Азов"

  "Ямал"   — крупный десантный корабль проекта 775, принадлежащий к Черноморскому флоту России. Судно участвовало в операции по захвату Крыма россиянами в 2014 году.

Известно, что 30 декабря 2017 года ВДК получил повреждения в результате столкновения с сухогрузом. С января 2018 года он находился на ремонте 13-го судоремонтного завода в Крыму, а в мае 2023 года вернулся "в строй". В июне "Ямал" принял участие в учениях Черноморского флота.

ИДК "Ямал"
Десантный корабль "Ямал" Фото: росСМИ

 

"Азов" — большой десантный корабль проекта 775, который дислоцируется на базе Черноморского Флота и входит в состав 197 Бригады десантных кораблей.

Весной 2022 года находился на ремонте на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе в оккупированном Крыму.

ПДК "Азов"
Большой десантный корабль "Азов". Фото: росСМИ

Ранее в ВМС Украины заявили, что россияне не могут вывести все корабли из базы Черноморского флота в Севастополе. Ведь эта база остается единственной в Черном море, которая может чинить некоторые типы кораблей.

Кроме того, уничтожение судна "Сергей Котов" негативно влияет на оккупантов, их моральное состояние и выполнение боевых задач. В настоящее время на вооружении у РФ осталось два корабля из этого проекта.

 

ВСУ
Черное море
оккупанты
война в Украине
Россия
флот

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