Сили оборони уразили два російські десантні кораблі у Севастополі
Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".
Про це повідомив СтраткомЗСУ у Telegram в неділю, 24 березня.
ЗСУ уразили російські кораблі у Криму
"Сили оборони успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", — йдеться у повідомленні.
Також захисники завдали ударів по центру зв'язку, а також декільком об'єктам інфраструктури Чорноморського Флоту Росії у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.
У мережі з'явилися кадри ураження російських великих десантних кораблів.
Що відомо про кораблі "Ямал" та "Азов"
"Ямал" — великий десантний корабель проєкту 775, який належить до Чорноморського Флоту Росії. Судно брало участь в операції із захоплення Криму росіянами у 2014 році.
Відомо, що 30 грудня 2017 року ВДК зазнав пошкоджень унаслідок зіткнення із суховантажем. З січня 2018 року він перебував на ремонті 13-го судноремонтного заводу в Криму, а в травні 2023 повернувся "в стрій". У червні "Ямал" взяв участь у навчаннях Чорноморського Флоту.
"Азов" — великий десантний корабель проєкту 775, який дислокується на базі Чорноморського Флоту і входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів.
Навесні 2022 року знаходився на ремонті на 13-му судноремонтному заводі у місті Севастополь в окупованому Криму.
Раніше у ВМС України заявили, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази Чорноморського Флоту у Севастополі. Адже ця база залишається єдиною в Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.
Крім того, знищення судна "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.
Читайте Новини.LIVE!