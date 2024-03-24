Сили оборони уразили два російські десантні кораблі у Севастополі

Великий десантний корабель "Азов". Фото: росЗМІ

Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Про це повідомив СтраткомЗСУ у Telegram в неділю, 24 березня.

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"Сили оборони успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", — йдеться у повідомленні.

Також захисники завдали ударів по центру зв'язку, а також декільком об'єктам інфраструктури Чорноморського Флоту Росії у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Скриншот допису СтраткомЗСУ

У мережі з'явилися кадри ураження російських великих десантних кораблів.

Що відомо про кораблі "Ямал" та "Азов"

"Ямал" — великий десантний корабель проєкту 775, який належить до Чорноморського Флоту Росії. Судно брало участь в операції із захоплення Криму росіянами у 2014 році.

Відомо, що 30 грудня 2017 року ВДК зазнав пошкоджень унаслідок зіткнення із суховантажем. З січня 2018 року він перебував на ремонті 13-го судноремонтного заводу в Криму, а в травні 2023 повернувся "в стрій". У червні "Ямал" взяв участь у навчаннях Чорноморського Флоту.

Десантний корабель "Ямал". Фото: росЗМІ

"Азов" — великий десантний корабель проєкту 775, який дислокується на базі Чорноморського Флоту і входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів.

Навесні 2022 року знаходився на ремонті на 13-му судноремонтному заводі у місті Севастополь в окупованому Криму.

Великий десантний корабель "Азов". Фото: росЗМІ

Раніше у ВМС України заявили, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази Чорноморського Флоту у Севастополі. Адже ця база залишається єдиною в Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

Крім того, знищення судна "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.