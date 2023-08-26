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Силы ПВО уничтожили два дрона в небе над Харьковской областью

26 августа 2023 10:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Силы ПВО уничтожили два дрона в небе над Харьковской областью
Работа ПВО над Харьковской областью. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вечером 25 августа российские оккупанты применили два ударных беспилотника Shahed-136/131 по Харьковской области. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил.

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"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы и средства воздушного командования "Схід" успешно уничтожили обе воздушные цели в Харьковской области.

Напомним, что в эти выходные в купанты дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.

Также мы писали о том, что после ночного обстрела Харькова есть "прилеты" в центральной части города.

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