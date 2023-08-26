Сили ППО знищили два дрони в небі над Харківщиною
Увечері 25 серпня, російські окупанти застосували два ударні безпілотники Shahed-136/131 по Харківській області. Сили ППО знищили усі ворожі об'єкти.
Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
Сили ППО збили всі ворожі сили
"Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сили та засоби повітряного командування "Схід" успішно знищили обидві повітряні цілі в межах Харківської області.
Нагадаємо, що на цими вихідними окупанти двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.
Також ми писали про те, що після нічного обстрілу Харкова є "прильоти" у центральній частині міста.