Сили ППО знищили два дрони в небі над Харківщиною

Робота ППО над Харковом. Фото: Reuters

Увечері 25 серпня, російські окупанти застосували два ударні безпілотники Shahed-136/131 по Харківській області. Сили ППО знищили усі ворожі об'єкти.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

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"Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили та засоби повітряного командування "Схід" успішно знищили обидві повітряні цілі в межах Харківської області.

Нагадаємо, що на цими вихідними окупанти двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.

Також ми писали про те, що після нічного обстрілу Харкова є "прильоти" у центральній частині міста.