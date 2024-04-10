Сильные взрывы в Николаеве - юг под обстрелом "шахедов"

Пожар после мощного взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Николаеве сейчас 10 апреля раздались во время воздушной тревоги на юге Украины. Угроза продолжается из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

О взрывах сообщают СМИ и местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Николаеве сейчас 10 апреля

Корреспонденты "Общественного" отметили, что в Николаеве раздаются сильные взрывы. По словам местных мониторинговых каналов, в городе работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"

В Николаевской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:09. СМИ сообщают о повторных взрывах в Николаеве.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

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