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Сильные взрывы в Николаеве - юг под обстрелом "шахедов"

10 апреля 2024 03:01
обновлено: 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Николаеве - юг под обстрелом "шахедов"
Пожар после мощного взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаеве сейчас 10 апреля раздались во время воздушной тревоги на юге Украины. Угроза продолжается из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

О взрывах сообщают СМИ и местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Николаеве сейчас 10 апреля

Корреспонденты "Общественного" отметили, что в Николаеве раздаются сильные взрывы. По словам местных мониторинговых каналов, в городе работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Николаева"

В Николаевской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 10 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:09. СМИ сообщают о повторных взрывах в Николаеве.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

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