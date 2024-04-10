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Сильні вибухи в Миколаєві — південь під обстрілом "шахедів"

10 квітня 2024 03:01
оновлено: 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сильні вибухи в Миколаєві — південь під обстрілом "шахедів"
Пожежа після сильного вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Миколаєві зараз 10 квітня пролунали під час повітряної тривоги на півдні України. Загроза продовжується через атаку ворожих ударних безпілотників. 

Про вибухи повідомляють ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Миколаєві зараз 10 квітня

Кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Миколаєві лунають сильні вибухи. Зі слів місцевих моніторингових каналів, у місті працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Николаева"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Николаева"

Наразі в Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 10 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:09. ЗМІ повідомляють про повторні вибухи в Миколаєві.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

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