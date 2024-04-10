Сильні вибухи в Миколаєві — південь під обстрілом "шахедів"
10 квітня 2024 03:01
оновлено: 03:10
Пожежа після сильного вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Миколаєві зараз 10 квітня пролунали під час повітряної тривоги на півдні України. Загроза продовжується через атаку ворожих ударних безпілотників.
Про вибухи повідомляють ЗМІ та місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Миколаєві зараз 10 квітня
Кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Миколаєві лунають сильні вибухи. Зі слів місцевих моніторингових каналів, у місті працює ППО.
Наразі в Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Оновлено 03:09. ЗМІ повідомляють про повторні вибухи в Миколаєві.
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