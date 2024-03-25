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Сильные взрывы в Николаевской области — Ким раскрыл детали

25 марта 2024 00:31
обновлено: 00:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Николаевской области — Ким раскрыл детали
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаевской области сейчас 25 марта раздались около 00:20. Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, однако атака на регион продолжается.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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Взрывы в Николаевской области 25 марта

"Идет антимопедная работа. Пока -2 у нас" , - отметил глава ОВА.

Однако, по его словам, приближаются еще беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Николаевской ОВА Виталия Кима
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Николаевской ОВА Виталия Кима

На юге продолжается воздушная тревога. Происходит атака вражеских "шахедов".

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 24 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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