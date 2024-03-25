Сильні вибухи в Миколаївській області — Кім розкрив деталі

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Миколаївській області зараз 25 березня пролунали близько 00:20. Сили протиповітряної оборони збили два безпілотники, однак атака на регіон триває.

Про це повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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"Йде антимопедна робота. Поки -2 в нас", — зазначив очільник ОВА.

Однак за його словами, наближаються ще безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Наразі на півдні триває повітряна тривога. Відбувається атака ворожих "шахедів".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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