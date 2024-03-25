Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сильні вибухи в Миколаївській області — Кім розкрив деталі arrow

Сильні вибухи в Миколаївській області — Кім розкрив деталі

25 березня 2024 00:31
оновлено: 00:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сильні вибухи в Миколаївській області — Кім розкрив деталі
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Миколаївській області зараз 25 березня пролунали близько 00:20. Сили протиповітряної оборони збили два безпілотники, однак атака на регіон триває.

Про це повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Миколаївській області 25 березня

"Йде антимопедна робота. Поки -2 в нас", — зазначив очільник ОВА.

Однак за його словами, наближаються ще безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Наразі на півдні триває повітряна тривога. Відбувається атака ворожих "шахедів". 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 24 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...