Сколько российских военных сосредоточено вблизи Харьковской области

Синегубов сообщил, сколько оккупантов вблизи Харьковской области
Сосредоточение российских войск вблизи Харьковской области остается неизменным за последние 10 месяцев. Говорить, что враг открывает новые линии фронта, особенно на севере, рано.
Об этом в понедельник, 29 апреля, в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Враг истощен, но нужно готовиться к разным сценариям
Глава пограничного с Россией украинского региона сообщил, что в течение последних двух месяцев российские военные несут большие потери на Харьковщине, поэтому фактически прекратили масштабные штурмовые действия. Вместо этого оккупанты проводят ротации и замены подразделений.
"Определенное сосредоточение, конечно, было. Сейчас они то, что накопили пытаются бросать в штурмы. На севере территории мы не наблюдаем. Есть плановое скопление войск… Но сейчас говорить о том, что враг открывает новые линии фронта, особенно в северной части фронта, еще рано. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий", — сказал Олег Синегубов.
Напомним, 29 апреля глава Харьковской ОВА сообщил о ранении женщины во время российской атаки на Харьков.
Также мы писали, что 27 апреля российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Во время атаки враг попал в здание детского сада.
Читайте Новини.LIVE!