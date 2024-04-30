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Синегубов сообщил, сколько оккупантов вблизи Харьковской области

30 апреля 2024 01:11
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько российских военных сосредоточено вблизи Харьковской области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Facebook/Олег Синегубов
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Сосредоточение российских войск вблизи Харьковской области остается неизменным за последние 10 месяцев. Говорить, что враг открывает новые линии фронта, особенно на севере, рано.

Об этом в понедельник, 29 апреля, в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Глава пограничного с Россией украинского региона сообщил, что в течение последних двух месяцев российские военные несут большие потери на Харьковщине, поэтому фактически прекратили масштабные штурмовые действия. Вместо этого оккупанты проводят ротации и замены подразделений.

"Определенное сосредоточение, конечно, было. Сейчас они то, что накопили пытаются бросать в штурмы. На севере территории мы не наблюдаем. Есть плановое скопление войск… Но сейчас говорить о том, что враг открывает новые линии фронта, особенно в северной части фронта, еще рано. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий", — сказал Олег Синегубов.

Напомним, 29 апреля глава Харьковской ОВА сообщил о ранении женщины во время российской атаки на Харьков.

Также мы писали, что 27 апреля российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Во время атаки враг попал в здание детского сада.

война
российские войска
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
Россия
ситуация на фронте

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