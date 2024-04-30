Скільки російських військових зосереджено поблизу Харківськох області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Зосередження російських військ поблизу Харківської області залишається незмінним впродовж останніх 10-ти місяців. Говорити, що ворог відкриває нові лінії фронту, особливо на півночі, зарано.

Про це у понеділок, 29 квітня, в ефірі телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Очільник прикордонного із Росією українського регіону повідомив, що протягом останніх двох місяців російські військові зазнають великих втрат на Харківщині, тому фактично припинили масштабні штурмові дії. Натомість проводять ротації та заміни підрозділів.

"Певне накопичення, звичайно, було. Зараз вони те, що накопичили намагаються кидати в штурми. По півночі території ми не спостерігаємо. Є планове накопичення військ…Але зараз говорити про те, що ворог відкриває нові лінії фронту, особливо по півночі фронту, ще зарано. Але маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій", — сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 29 квітня голова Харківської ОВА повідомив про поранення жінки під час російської атаки на Харков.

Також ми писали, що 27 квітня російські загарбники вчергове обстріляли Харківську область. Під час атаки ворог поцілив у будівлю дитячого садка.