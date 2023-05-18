Синегубов рассказал детали об атаке россиян на Харьковщину

В результате мощной атаки на Харьковщине погиб мужчина. Фото: Харьковская облгосадминистрация

Российские военные нанесли очередной удар по Украине. Отмечается, что прилет был в село Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом.

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Под завалами находился человек

Оккупанты обстреляли село Циркуны Харьковского района. Войска РФ попали в частный дом, под завалами дома обнаружили 52-летнего мужчину. Он погиб на месте из-за обстрелов.

В результате мощной атаки на Харьковщине погиб мужчина. Фото: Харьковская облгосадминистрация

В результате мощной атаки на Харьковщине погиб мужчина. Фото: Харьковская облгосадминистрация

Отмечается, что два человека получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь.

"В селе полностью разрушены два жилых дома. Кроме того, повреждены 13 частных домов и 14 хозяйственных сооружений", — заявил Синегубов.

Напомним, ранее мы писали, что Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила подозрение служителю УПЦ МП. Он оправдывает агрессию России против Украины с использованием СМИ.

Также в Харькове правоохранители разоблачили 17-летнюю девушку в торговле наркотиками. 15 мая она находилась с "товаром" на детской площадке в Слободском районе города.

В настоящее время девушке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.