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Синєгубов розповів деталі про атаку росіян на Харківщину

18 травня 2023 19:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Синєгубов розповів деталі про атаку росіян на Харківщину
Внаслідок потужної атаки на Харківщині загинув чоловік. Фото: Харківська облдержадміністрація
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські військові завдали чергового удару по Україні. Зазначається, що "приліт" був у село Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Окупанти обстріляли село Циркуни Харківського району. Війська РФ влучили у приватний будинок, під завалами будинку знайшли 52-річного чоловіка. Він загинув на місці через обстріли.

Внаслідок потужної атаки на Харківщині загинув чоловік. Фото: Харківська облдержадміністрація
Внаслідок потужної атаки на Харківщині загинув чоловік. Фото: Харківська облдержадміністрація

Зазначається, що двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували, медики надають їм всю необхідну допомогу.

"У селі повністю зруйновано два житлові будинки. Крім того, пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд", — заявив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила підозру служителю УПЦ МП. Він виправдовує агресію Росії проти України із використанням ЗМІ.

Також у Харкові правоохоронці викрили 17-річну дівчину в торгівлі наркотиками. 15 травня вона була з "товаром" на дитячому майданчику в Слобідському районі міста.

Наразі дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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