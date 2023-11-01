Сырский показал впечатляющее видео, как бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику

Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: скриншот

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на Купянском направлении. Там бойцы ВСУ уничтожили немало российской техники.

Впечатляющее видео Сырский обнародовал в своем Telegram-канале.

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Бойцы ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ показал, как работают наши воины на Купянском направлении. В частности, работу 14-й ОМБр.

"Один танк уничтожен, три повреждены, также уничтожены две БМП и еще четыре удалось повредить", — написал Сырский.

Напомним, Сырский показал, как работают военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ вместе с начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.