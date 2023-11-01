Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow Сырский показал впечатляющее видео, как бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику arrow

Сырский показал впечатляющее видео, как бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику

1 ноября 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сырский показал впечатляющее видео, как бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику
Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на Купянском направлении. Там бойцы ВСУ уничтожили немало российской техники.

Впечатляющее видео Сырский обнародовал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Бойцы ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ показал, как работают наши воины на Купянском направлении. В частности, работу 14-й ОМБр.

"Один танк уничтожен, три повреждены, также уничтожены две БМП и еще четыре удалось повредить", — написал Сырский.

Напомним, Сырский показал, как работают военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ вместе с начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме