Сырский показал впечатляющее видео, как бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику
1 ноября 2023 01:34
Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: скриншот
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на Купянском направлении. Там бойцы ВСУ уничтожили немало российской техники.
Впечатляющее видео Сырский обнародовал в своем Telegram-канале.
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Бойцы ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ показал, как работают наши воины на Купянском направлении. В частности, работу 14-й ОМБр.
"Один танк уничтожен, три повреждены, также уничтожены две БМП и еще четыре удалось повредить", — написал Сырский.
Напомним, Сырский показал, как работают военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ вместе с начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.
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