Сирський показав вражаюче відео, як бійці ЗСУ нищать ворожу техніку
1 листопада 2023 01:34
Бійці ЗСУ нищать ворога. Фото: скриншот
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на Куп'янському напрямку. Там бійці ЗСУ знищили чимало російської техніки.
Вражаюче відео Сирський оприлюднив у своєму Telegram-каналі..
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Бійці ЗСУ нищать ворога на Куп'янському напрямку
Командувач Сухопутних військ ЗСУ показав, як працюють наші воїнина Куп’янському напрямку. Зокрема, роботу 14-тої ОМБр.
"Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити", — написав Сирський.
Нагадаємо, Сирський показав, як працюють військовослужбовці групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ разом з начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.
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