Сирський показав вражаюче відео, як бійці ЗСУ нищать ворожу техніку

Бійці ЗСУ нищать ворога. Фото: скриншот

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на Куп'янському напрямку. Там бійці ЗСУ знищили чимало російської техніки.

Вражаюче відео Сирський оприлюднив у своєму Telegram-каналі..

Читайте також:

Бійці ЗСУ нищать ворога на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ показав, як працюють наші воїнина Куп’янському напрямку. Зокрема, роботу 14-тої ОМБр.

"Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити", — написав Сирський.

Нагадаємо, Сирський показав, як працюють військовослужбовці групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ разом з начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.