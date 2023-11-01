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Сирський показав вражаюче відео, як бійці ЗСУ нищать ворожу техніку

1 листопада 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сирський показав вражаюче відео, як бійці ЗСУ нищать ворожу техніку
Бійці ЗСУ нищать ворога. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на Куп'янському напрямку. Там бійці ЗСУ знищили чимало російської техніки.

Вражаюче відео Сирський оприлюднив у своєму Telegram-каналі.. 

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Бійці ЗСУ нищать ворога на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ показав, як працюють наші воїнина Куп’янському напрямку. Зокрема, роботу 14-тої ОМБр.

"Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити", — написав Сирський.

Нагадаємо, Сирський показав, як працюють військовослужбовці групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ разом з начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

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