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Сырский рассказал, что обсуждали участники заседания в формате Рамштайн

27 апреля 2024 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский рассказал, что обсуждали участники заседания в формате Рамштайн
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Сырского
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский принял участие в проходящем на авиабазе Рамштайн 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины. Он рассказал союзникам о сложной оперативно-стратегической ситуации на фронте, которая в последнее время только обостряется.

Об этом Сырский написал в Telegram в субботу, 27 апреля.

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Сырский принял участие в работе Рамштайна

Он рассказал, что перед участниками коалиции выступили президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

"Я, в свою очередь, проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", — рассказал Сырский.

Кроме всего прочего, главнокомандующий ВСУ поблагодарил союзников, в частности министра обороны США Ллойда Остина, за последовательную поддержку Украины и ее Вооруженных сил.

Сырский
Украинские руководители на заседании Рамштайн. Фото: Telegram Сырского
Сырский
Союзники Украины во время встречи Рамштайна. Фото: Telegram Сырского

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал жизненно важными приоритетами в помощи, в которой Украина нуждается от союзников, дальнобойное оружие, ПВО и артиллерию.

Накануне мы писали, о чем будут говорить на заседании Рамштайн.

война
ВСУ
военная помощь
Украина
Рамштайн
Сирский

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