Сирський розповів, що обговорювали учасники засідання у форматі Рамштайн
Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка проходить на авіабазі Рамштайн. Він розповів союзникам про складну оперативно-стратегічну ситуацію на фронті, яка останнім часом лише загострюється.
Про це Сирський написав у Telegram в суботу, 27 квітня.
Сирський взяв участь у роботі Рамштайна
Він розповів, що перед учасниками коаліції виступив президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.
"Я, своєю чергою, поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", — розповів Сирський.
Окрім усього іншого, головнокомандувач ЗСУ подякував союзникам, зокрема міністру оборони США Ллойду Остіну, за послідовну підтримку України та її Збройних сил.
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський назвав життєво важливими пріоритетами у допомозі, якої Україна потребує від союзників, далекобійну зброю, ППО та артилерію.
Напередодні ми писали, про що говоритимуть на сьогоднішньому засіданні Рамштайн.
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