Сирський розповів, що обговорювали учасники засідання у форматі Рамштайн

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Сирського

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка проходить на авіабазі Рамштайн. Він розповів союзникам про складну оперативно-стратегічну ситуацію на фронті, яка останнім часом лише загострюється.

Про це Сирський написав у Telegram в суботу, 27 квітня.

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Він розповів, що перед учасниками коаліції виступив президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

"Я, своєю чергою, поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", — розповів Сирський.

Окрім усього іншого, головнокомандувач ЗСУ подякував союзникам, зокрема міністру оборони США Ллойду Остіну, за послідовну підтримку України та її Збройних сил.

Українські очільники на засіданні Рамштайн. Фото: Telegram Сирського

Союзники України під час зустрічі Рамштайн. Фото: Telegram Сирського

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський назвав життєво важливими пріоритетами у допомозі, якої Україна потребує від союзників, далекобійну зброю, ППО та артилерію.

Напередодні ми писали, про що говоритимуть на сьогоднішньому засіданні Рамштайн.