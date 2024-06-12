Сырский посетил фронт на востоке и оценил текущую ситуацию

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил несколько боевых частей на востоке страны и оценил ситуацию на фронте. По его словам, тяжелее всего украинским бойцам сейчас на Покровском и Кураховском напрямках.

Об этом командующий сообщил в своем Telegram в среду, 12 июня.

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"Несколько дней подряд работал в воинских частях, ведущих оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта. Противник продолжает ведение активных наступательных действий разной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений. Составом восьми ударных бригад", — заявил командующий.

По сообщениям Сырского, тяжелые бои продолжаются на Бахмутском направлении. Враг пытается захватить Часов Яр и Клещиевку, чтобы создать для себя выгодный плацдарм для наступлений на Краматорск и Славянск.

И дальше россияне продолжают безуспешно штурмовать Белогоровку. По заявлениям Сырского, именно этот населенный пункт стал символом мужества украинской армии и стойкости.

Встреча Сырского с военными. Фото: Telegram главнокомандующего ВСУ

Противник рвется в Северск с двух направлений, но каждый раз откатывается назад, оставляя трупы своих солдат.

"На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности", — говорится в сообщении главнокомандующего.

Также он заявил, что в Волчанске противник увяз в боях и не может продвинуться вперед.

На Запорожском направлении, по сообщению Сырского, враг безуспешно атакует Крынки, чтобы захватить стратегически важный плацдарм и острова в русле Днепра. Также бои продолжаются у Старомайорска и Роботиного.

Сообщение Сырского в Telegram

"Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей победе!" — подытожил генерал.

Напомним, 12 июня спикер оперативно-тактической группировки войск "Север" Вадим Мысник заявил, что на границе с Украиной действуют очень профессиональные российские диверсионные группы.

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